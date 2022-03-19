Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı

Almanya 1. Bundesliga'da Bochum - Mönchengladbach maçının 71. dakikasında, bir taraftarın yardımcı hakemin kafasına bira dolu bardak fırlatması sonrasında maç yarıda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı
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19 Mart 2022 00:42
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bochum ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle yarıda kaldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bira bardağı nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.

Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.

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