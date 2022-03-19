Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bochum ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle yarıda kaldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bira bardağı nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.
Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle yarıda kaldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bira bardağı nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.
Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.
Almanya 1. Bundesliga'da Bochum - Mönchengladbach maçının 71. dakikasında, bir taraftarın yardımcı hakemin kafasına bira dolu bardak fırlatması sonrasında maç ertelendi.
🔒Mücadele Gladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.
[📽️@ESPNFC]pic.twitter.com/jOrnCADvwX
— Sporxtv (@sporxtv) March 18, 2022