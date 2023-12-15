Hakeme saldıran antrenör görevden alındı!

Türkiye Güreş Federasyonu, hakeme saldıran antrenör Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakeme saldıran antrenör görevden alındı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2023 14:42
Son güncelleme 15 Aralık 2023 14:44
Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali'ye 2 ay men, Türkiye Güreş Federasyonuna ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.

Bu gelişme üzerine federasyon, "sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali'nin görevine son verdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery