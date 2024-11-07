Hakeme çirkin saldırı: Kafatası çatladı, burnu kırıldı!

Saldırganlar evine kadar takip ettiği Rize Bölgesi Hakemi İsmail Ertunç'un önce aracına saldırdı sonra da yumruk ve tekme darbeleriyle hastanelik edip kayıplara karıştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Hakeme çirkin saldırı: Kafatası çatladı, burnu kırıldı!
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07 Kasım 2024 09:43
Son güncelleme 07 Kasım 2024 09:47
Futbolda şiddet bu kez Rize'de sahneye çıktı... Salı akşamı saat 20.30'da Cumhuriyet Caddesi'nde Rize Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi İsmail Ertunç, kimliği belirsiz kişilerin sert ve acımasız darbesiyle yere yığıldı. Saldırganlar hakeme önce yumruklar ve ardından tekmeler yağdırdı. Sonuç: Kırık bir burun, açılmış bir kaş, çatlamış bir kafatası.

Bu çirkin saldırının perde arkasının ise hakemin iki gün önce yönettiği bir maça dayandığı ortaya çıktı. Amatör Lig maçındaki gerginliğin ardından evine kadar takip edilen İsmail Ertunç'un aracına saldırıldı. Bu saldırı sonrası genç hakem, adeta pusu kurbanı oldu.

FUTBOL TERÖRÜ!

Memişağa Parkı karşısında aracını park eden hakem, iki şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Tekme ve yumruklar isabet eden hakem Ertunç, hastaneye kaldırıldı. Dört saat boyunca müşahede altında tutulan hakemin kafatası çatlarken, burnu da kırıldı. Saldırganlarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 

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