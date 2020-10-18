Hakemden Kamerunlu futbolcuya ırkçı söylem

Karadağ'ın Zeta takımında forma giyen Kamerunlu oyuncu Alfons Sopo, hakem Nikola Dabanovic'in ırkçı söylemlerine maruz kaldığını açıkladı.



Buducnost - Zeta karşılaşmasında yaşanan olayı aktaran Alfons Sopo, maçın hakemi Nikola Dabanovic'in ırkçı ayrıma neden olan sözler sarf ettiğini belirtti. Sopo maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçta bir karardan sonra hakemin yanına gittim ve o hareketin bir ceza gerektirmeyeceğini söyledim. 'Bu hareketin hiçbir yerde cezası yok.' dedim. Sonra duyduklarımı ise ben biliyorum. Karadağ'ın dilini biliyorum ve her şeyi anlayabiliyorum."



Sopo daha önce de Karadağ'da bir hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığını belirterek, "Hakemlerin ırkçı kişiler olup olmadıklarını bilmiyorum ama yaptıkları saygısızca bir hareket. Kamerun'dan Fransa'ya sadace futbol oynamaya geldim ve istediğim şey de sadece saygı. Fransa veya İngiltere'de bu tür bir durum olsa büyük bir skandal olurdu" diye konuştu.



