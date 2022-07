Hakemden hakeme sahada evlenme teklifi

Ağrı'da futbol hakemliği yapan Recep Gündüz, yönettiği maçta hakem yardımcısı olan kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.



C Klasman Yardımcı Hakemi Recep Gündüz, üniversite yıllarında yeşil sahada tanıştığı yardımcı hakem Ayşe Polat'a, yönettikleri futbol müsabakasında sürpriz yaptı.



Hakem Gündüz, kız arkadaşı Polat'ın da kendisiyle U-14 Ligi Ağrı Vefa Spor-Ağrı İdmanyurdu Spor final müsabakasında görev alacağını öğrenmesinin ardından evlilik teklifi için pankart hazırlayıp çiçek ve yüzük aldı.



Konuyu anlattığı il hakem kurulu ve her iki takımın hocasından da tam destek alan Gündüz, başlama vuruşuyla maçı başlattı.



Gündüz'ün, senaryo gereği maçın 10. dakikasında bir pozisyona itiraz eden hocanın yanına doğru koşup geldiği sırada, yedek kulübesinden gelen futbolcular ellerinde "Benimle evlenir misin Ayşem" yazılı pankartla yardımcı hakem Polat'ın yanına geldi.



Gündüz, yeşil sahada önünde diz çöküp yüzük verdiği Polat'a, "Bir ömür benimle aynı yastığa baş koyar mısın?" diyerek evlilik teklifinde bulundu.



Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Polat, Gündüz'ün evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi. Çifti, hem futbolcular hem de taraftarlar uzun süre alkışladı.



Daha sonra yeniden devam eden maçı 4-1 kazanan Ağrı İdmanyurdu Spor, Ağrı U-14 Ligi'nin şampiyonu oldu.



Orta hakem Recep Gündüz, gazetecilere, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.



Bu maçın çok farklı anlamlar taşıdığını dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:



"Ayşe ile 4 yıl önce yeşil sahalarda tanıştık. Bugün yeşil sahalarda bunu ebedi mutluluğa bağlamak için sürpriz bir etkinlik yaptık. Sürpriz evlenme teklifinden, maçta görevli saha komiseri, il hakem kurulu başkanı ve her iki takım hocalarının haberi vardı. Sadece kız arkadaşım Ayşe'nin haberi yoktu. Böyle bir etkinlik yapmayı uygun gördük. Evlenme teklifi yaptım ve kendisi de kabul etti. O an nabzım zaten yüksekti. Kız arkadaşım sürprizi görünce çok şaşırdı ve ben de afalladım ama güzeldi. Sonuç olarak kabul etti."



Ayşe Polat ise 4 yıl önce üniversite birinci sınıf öğrencisiyken bir futbol müsabakasında Recep Gündüz'ün yardımcı hakemi olduğunu anlattı.



Sürpriz bir evlilik teklifini maçta beklemediğini belirten Polat, "Aşırı bir heyecan vardı ve bunu maça yansıtmaktan korktum. Çok şükür maç sakin bir şekilde bitti. Arkama döndüğümde pankartı gördüm ama ilkinde okuyamadım. İkinci defa baktığımda okuyabildim. Hoca bana doğru geldiğinde yakınımda bulunan takım hocasına kart verir diye zannediyordum. Meğer evlenme teklifine geliyormuş." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ