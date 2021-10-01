Hakemden Fatih Terim'e skandal savunma!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk yarının son anlarında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski iptal ettiği penaltı kararının yanından Galatasaray'ın mutlak golünü adeta engelledi.Galatasaray, ilk yarının son anlarında Halil'in pasında Kerem ile gole yaklaştı. Kerem'in vuruşu kaleciden sekti, ardından topu tekrar alan Kerem, ceza sahası önünde boş pozisyonda bekleyen Cicaldau'yu gördü. Rumen oyuncu tam şut atacağı esnada hakem görüş açısını bir süreliğine kapattı.Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın Polonyalı hakeminin duruş pozisyonunun yanlış olduğunu ve belki de bir golü önlediği yorumlarını yaptı.Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi. "Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi.