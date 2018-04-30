ilearasında oynanan karşılaşmasının 4. dakikasında tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Medel ile girdiği pozisyon sırasında Şilili futbolcuya dirseği ile müdahalesi oldu.Maçın hakemi Fırat Aydınus, yaşanan pozisyonun ardından Belhanda'ya sarı kart gösterdi, Medel'e ise buz tedavisi yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Belhanda'nın Medel'e kasıtlı olarak dirsek attığı iddiasını savunarak, Belhanda'ya çıkması gereken kartın kırmızı olması konusunda adeta isyan etti.Belhanda sarı doğruKırmızı kart doğruBelhanda sarı kartKırmızı kart doğruBelhanda kırmızıBelhanda sarı doğruKırmızı olabilir: Tosic kırmızı doğru