Hakem tepkisi: 'Yabancı istemiyoruz'

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı İlhan Erdem, kulüplerin yabancı hakem isteğini Akşam'a değerlendirdi.İlhan Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hakemlerimiz bizim için bir değerdir. Hiçbir hakem yaptığı hatayı kasıtlı olarak yapmaz. Dünyada hangi hakem maçlarını dört dörtlük yönetiyor? Hatalar olacaktır, ama önemli olan kasıtlı hata olmamış olmasıdır.Başkan olarak hakemlerle sıkça görüşüyorum. Kendilerine 'Saha içinde kalın, gördüğünüzü çalın. Akşam yastığa kafanızı rahat koyuyorsanız, sorun yok' diyorum. Yabancı hakem, yabancı VAR'a karşıyız. İnsanların başarısızlıklarını hakemler üzerinden atmasına engel olacağız. Algı operasyonu yapıyorlar. Buna müsaade etmeyiz.Hakemlerin de bir ailesi ve bir yaşantısı var. Her şey sonuca endekslenmemeli. Eleştiri yaparken bu olayı da gözardı etmemeliyiz. Türkiye'deki maçları Türk hakemleri yönetmeli. Evlatlarımıza sonuna kadar güvenmeliyiz. O zaman ben de diyorum ki, 'Yabancı yönetici gelsin.' TFF, yabancı hakem kararı alırsa buna bir tepkimiz olacaktır.Kulüplerin iddia ettiği yapı olayını, TFF'ye 'Böyle bir yapı varsa, kimler olduğunu bize de söyleyin' dedik. TFF'nin de yapının kim olduğu konusunda bilgisi yok. Merkez Hakem Kurulu bildiği dalı kesinlikle kesmez. Onlar da başarılı olmak istiyordur. Hakemlerine iyi bir eğitim verdiklerini düşünüyorum."