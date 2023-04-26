Hakem Kerem Baki'ye FIBA'dan görev!

Hakem Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakem Kerem Baki'ye FIBA'dan görev!
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26 Nisan 2023 19:20
Hakem Kerem Baki, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için görevlendirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIBA, 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Kerem Baki'ye de görev verdi.

2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final'de ev sahibi Unicaja, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Kudüs ve İspanya'dan Lenovo Tenerife mücadele edecek.

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