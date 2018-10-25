KABAKOV KARTLARINDA 'CÖMERT' DAVRANDI

FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇILDIRTTI

Anderlecht - Fenerbahçe maçının Bulgar hakemi Georgi Kabakov, verdiği kararlarla büyük tepki topladı.Faul kararlarında çift standartlarla düdük çalan Kabakov, ilk yarının sonunda da Fenerbahçe'nin pozisyona dönüşecek atağını 'Avantaj' verebilecek olmasına rağmen düdüğüyle kesti. Slimani, ceza sahası içerisinde şutunu çekecekken durdurulunca bu duruma isyan etti ve Kabakov'dan sarı kart gördü.1 dakika uzatma verildikten sonra, bu sürenin önemli bir kısmı bu faulden sonra hakemin Kums'un ismini yazmasıyla geçti. Kullanılan serbest vuruşta Fenerbahçe korner kazandı ancak Kabakov ilk devreyi bitirdi. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona isyan etti.İlk yarıda Fenerbahçeli oyunculara, faul kararının bile şüpheli olduğu pozisyonlarda kartlar çıkaran Kabakov, Jailson ve Skrtel'e faul sonrası, Isla ve Slimani'ye ise itirazlarından ötürü sarı kart verdi.Kabakov, sadece ilk 45 dakikada Fenerbahçe aleyhine 13, Anderlecht aleyhine 6 kez faul düdüğü çaldı.Kabakov, kararları ile taraftarların da tepkisini çekti, sosyal medyada Bulgar hakeme büyük bir tepki vardı.