Hakem, 'depremzedelere bağış' şartıyla futbolcuya şikayetinden vazgeçti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Futbol Süper Lig Müsabakaları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde düzenlendi. 5 gün süren turnuvanın finalinde İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi şampiyon oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri, rakip takım oyuncularına ve hakemlere sözlü saldırıda bulundu. Esenyurt Üniversitesi'nden bir futbolcu plastik sandalyeyle 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine saldırmak istedi. Futbolcuyu sahadaki takım arkadaşları ile polis engelledi.

Maçtan sonra hakem Alper Oran kendisine hakaret eden Esenyurt Üniversitesi kalecisi Yakup Yeşil'den şikayetçi oldu. Oran'ın şikayeti üzerine Yakup Yeşil ifade vermek için polis merkezine gitti. Polis merkezindeki görüşmede Alper Oran, Yeşil'in depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Yeşil de AFAD Başkanlığı'na 2 bin 340 lira bağış yaptı. Bunun üzerine Oran şikayetinden vazgeçti. Sonrasında Esenyurt Üniversitesi kafilesi Burdur'dan ayrıldı.

4 grupta 13 takımın mücadele ettiği turnuvada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni 2-1 yenen İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Durmuş Acar ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç verdi. (DHA)