Hakem çift: 'Kadın hakem sayısı artmalı'

Ankara bölgesi hakemlerinden FIFA kokartlı Gamze Durmuş Pakkan, kadın hakem sayısının artmasını istiyor.



Gamze Durmuş Pakkan, lisede antrenman yaptığı sırada bir hakemin kendisine bu mesleği önermesi üzerine kursa başvurdu.



Kursta başarılı olan Pakkan, 2013'te hakem olarak görevine başladı.



Spora alt liglerde futbol oynayarak başlayan eşi Burak Pakkan ise üniversiteye gittiği için futbolu bırakmak zorunda kaldı.



Bir süre sonra yeniden futbolun içinde olmak isteyen ve hakemlik kursuna katılan Pakkan, 2009'da hakem olarak göreve başladı.



Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında 12 Eylül 2021'de oynanan maçta görev alan Burak Pakkan-Gamze Durmuş Pakkan, birlikte maç yöneten ilk evli çift olarak tarihe geçmişti.



"Hakemliğimin ilk zamanları ne yaptığını bilen ama öz güveni eksik bir Gamze vardı"



Gamze Durmuş Pakkan, yaptığı açıklamada, hakemlikte benimsenmenin bir kadın için zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekti.



Kadın olarak kendisini göstermek için iki kez mücadele ettiğini dile getiren Pakkan, şu ifadeleri kullandı:



"Kadın hakem sayısının artmasını isterim. Türk kadınları olarak bu zorlukları aşabilecek karakterdeyiz. Bölgesel amatör ligde görev aldığımda MHK, kadın hakemler için erkek hakemlerin koştuğu dereceyi baz alan bir koşu düzenlemişti. Bu sınavı geçen tek hakemdim. Bu başarımdan ötürü profesyonel ligde maça atamışlardı. İlk profesyonel maçım olduğu için heyecanlanmıştım. Hakemliğin ilk zamanları ne yaptığını bilen ama öz güveni daha eksik bir Gamze vardı. Şu anda o anıları gülümseyerek hatırlıyorum. Şimdi maç yönetirken daha rahatım. Ayrıca kadın hakem olarak kadın-erkek ayrımı olarak sahada hiçbir fark görmüyorum. Önemli olan aldığımız eğitimleri sahada uygulamak. Önümüzdeki olayları görüp iyi bir değerlendirme yapıp karar vermeyi hedefliyoruz. Erkeklerin müsabakalarının tek farkı daha hızlı oynandığı için fiziksel olarak daha hazır olmanız gerekiyor."



Gamze Durmuş Pakkan, bu işe başlarken hakem bir eşi olacağını düşünmediğini vurgulayarak, "Tabii Burak'ı tanıyana kadar bu düşünceydim. Bu konuda çok şanslıyım. Doğru kişiyle doğru birlikteliği yaşıyorum. Olumlu taraflarını görünce şu an 'iyi ki eşim hakem' diyorum." diye konuştu.



"Yanlışı ve doğruyu tartarak evde kararları ortak alıyoruz"



Eşinin hakem olmasının avantajlarından bahseden Pakkan, "Burak da ben de hakemiz. Yanlışı ve doğruyu tartarak evde kararları ortak alıyoruz. Hakem her zaman doğru karar vermeye çalışır. Hakem olarak biz de hayatımızdaki kararları doğru vermeye çalışıyoruz." dedi.



Gamze Durmuş Pakkan, beraber çıktıkları maçı "unutulmayacak anı" olarak tarif ederek, şunları kaydetti:



"Hayatımızın önemli bir bölümünde hatıra olarak yerini alacak. Eşime maç tebliğ edildikten sonra 4. hakemin ben olduğumu söyleyince şaşırdık. Sonra kendimizi kampa aldık ve hazırlığımızı yaptık. Maça çıktık. Maç esnasında Burak'a baktığımda o anın gerçekliğini hissettim. İkimiz de sahada olunca 'güzel bir maç geçirelim' diye dua ettik hem de maça konsantre olduk."



Evli değilken de beraber maç yönetmişler



Burak Pakkan, ilk profesyonel müsabakasına 3. Lig'de çıktığını belirterek, "O zaman maç tebligatını aldığımda heyecandan evin içerisinde duramadım. Tarihi bile unutmuyorum. Gerçekten çok motive oldum. İlk 10 dakika çok stresli ve heyecanlıydım. 10. dakikadan sonra maçı rahat bir şekilde yönettim." şeklinde konuştu.



Eşi Gamze Durmuş Pakkan ile tanışma hikayesini anlatan Burak Pakkan, şöyle devam etti:



"Antrenmanlarda birbirimizi görüyorduk ama hiçbir etkileşim olmamıştı. 2017'de bekarken orta hakem olarak çıktığım maçta Gamze Hanım da 4. hakem olarak görev yapmıştı. Daha sonra 2018'de aramızda bir şeyler oluşmaya başladı. Daha sonra da evlendik. Eşimle aynı görevi yapmanın avantajları var. Birlikte olaylara daha profesyonel bakıyoruz. Antrenman, beslenme ve dinlenme konularında bana çok yardımcı oluyor. Birbirimize hakem eğitimi konusunda destek oluyoruz. Birlikte ilk Ankaragücü-Gençlerbirliği maçına çıktık. İlk tebligatı gördüğümüzde baya şaşırdık. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak, bu maça da öyle hazırlandık. Bizim için güzel bir anı oldu."



Maçların 90 dakika göründüğünü ama hiçbir hakem için bir maçın 90 dakika olmadığını aktaran Pakkan, "Bu maçın ilanından maçın bitimine kadar bir süreç. İlk tebligat geldiğinde kendinizi kampa alıyorsunuz. Antrenman ve beslenme düzenini ayarlıyoruz. Eşimle benim maçlarımın analizini yapıyoruz. Neyi daha iyi yapabilirim diye konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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