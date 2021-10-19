Hakem Ali Şansalan'ın dev maça atanma nedeni ortaya çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından hakem Ali Şansalan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Ali Şansalan'ın Merkez Hakem Kurulu tarafından önemli karşılaşmalara atanmasının sebebi belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Hakem Ali Şansalan'ın dev maça atanma nedeni ortaya çıktı
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19 Ekim 2021 10:34
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının etkisi sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın kritik maçlara bilerek atandığı ortaya çıktı.

Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tartışılan hakemi Ali Şansalan'a aralık ayında FIFA kokartı takmayı hedefliyordu. MHK, bu nedenle sezon başından itibaren Şansalan'a önemli karşılaşmalarda görev verdi. Ancak 33 yaşındaki genç hakemin İngilizce testlerini geçememesi MHK kurulunun elini kolunu bağladı.

3-1 ev sahibi ekibin zaferiyle sonuçlanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, Ali Şansalan'ın verdiği kararlarla çok konuşulmuştu.

Süper Lig'de Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmalar:

1. Hafta: Adana Demirspor-Fenerbahçe

3. Hafta: Giresunspor-Trabzonspor

5. Hafta: Antalyaspor-Beşiktaş

7. Hafta: Galatasaray-Göztepe

9. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe


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