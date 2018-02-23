UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milan ile Ludogorets karşı karşıya geldi.
İlk maçı 3-0 kazanan Milan, 21. dakikada Fabio Borini'nin golüyle öne geçmeyi başardı ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda skoru korumayı başaran Milan, Ludogorets'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 18 kişilik kadroda olmasına karşın oyuna girmedi.
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İlk maçı 3-0 kazanan Milan, 21. dakikada Fabio Borini'nin golüyle öne geçmeyi başardı ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda skoru korumayı başaran Milan, Ludogorets'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 18 kişilik kadroda olmasına karşın oyuna girmedi.
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