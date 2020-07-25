İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Atalanta'yı konuk etti.



San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.



Maçın 14. dakikasında Hakan Çalhanoğlu frikik golüyle Milan'ı öne geçirirken Atalanta 26. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Topun başına gelen Malinovskiy'nin vuruşunu Donnarumma kurtardı. 34. dakikada Atalanta atakları sonuca ulaştı ve Duvan Zapata maça eşitliği getirirken ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda Milan üst üste oyuncu değişikleri ile maçı çevirmeye çalışırken Atalanta da benzer hamleler yapsa da skor değişmedi ve taraflar puanları paylaştı.



Bu sonucun ardından Atalanta 75 puana yükselirken Milan ise puanını 60 yaptı.



