Hakan Yakın: 'Maçı kazanmak istedik!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, maçı kazanmak istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yakın, "Maça biraz çekingen başladık, rakibimiz golü daha çok istedi. İlk golü attık ancak ilk golün ardından rakip Cephas ve Rodrigues gibi hızlı oyuncuları ile topa daha çok sahip oldu." dedi.



İkinci yarı değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirten Hakan Yakın, "Loshaj ve Muammer'i daha çok oyuna kattık ve oyun daha dengeli hale geldi. Topla bu defa biz oynadık, maçı kazanmak istedik ve kazandık." diye konuştu.



