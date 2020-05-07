Hakan Uzan Yeşim Salkım düğünü! Yeşim Salkım kaç evlilik yaptı Hakan Uzan kimdir?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, eski eşi Hakan Uzan ile evliliği ve düğünü hakkında olay yaratan açıklamalar yaptı. Yeşim Salkım toplam 5 kez evlendi. İlk evliliğini 20 yaşında Mustafa İmre ile yaptı. İkinci evliliğini Hakan Uzan, üçüncü evliliğini Arben İçli, dördüncü evliliğini İlker İnanoğlu ve son evliliğini ise Hakan Eratik ile yaptı. Yeşim Salkım'ın 2 tane kızı var.Yeşim Salkım, Jülide Ateş'in "Hakan Uzan'la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Evlendiğim gün. Evlenmek için İzmir'e gittik gizlice. Evlendik, nikah günü imzaları attık, elindeki alyansı çıkardı, 'şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim' dedi. Bu tip güçlü adamlar, elde ettikten sonra o insanın gözünde kıymetin kalmıyor. Ben bunu uzun yıllar yaşadım"Jülide Ateş'in "Yeşim Salkım'ı kim öldürdü" sorusuna ise Salkım bir an bile düşünmeden "Hakan Uzan" yanıtını verdi. Salkım, özeleştiri de yaparak: "Türkiye turnesine çıkıyordum, Tarkan'ın menajeriyle çalışıyordum, Tarkan – Cem Yılmaz ben işlere gidiyorduk. Reklamlarda oynuyordum. Tam 1 yıl boyunca o adam benim peşimde koştu, ben "hayır" dedim. Ayakta kalmak çok zordu. Bunun bedeli bana kanser olarak döndü" dedi.Ateş'in "Yeşim Salkım kimin katili" sorusunu ise Yeşim Salkım "Kendimin katiliyim" diyerek yanıtladı.Yeşim Salkım kaç evlilik yaptı, eşleri kim, Yeşim Salkım'ın ilk kocası kim, şu an evli mi soruları merak konusu oldu. Son günlerin olaylı kadını Yeşim Salkım yeni filmi Eğreti Gelin Ladik filmindeki cesur sahneleri ile bir kez daha gündem oldu. Sevişme sahnelerinin olduğu film yorumları şimdiden olaylı. Peki Yeşim Salkım kaç kez evlendi, kocaları kim detaylar haberimizde...Yeşim Salkım 5 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 20 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım kızı daha 13 günlükken evi terk etti. İkinci evliliğini ise 1998 yılındA Hakan Uzan ile yaptı. Üçüncü evliliğini 2005 yılında Arben İçli ile yaptı. Dördüncü evliliğini ise 2006 yılında İlker İnanoğlu ile yaptı. Beşinci evliliğini ise 2009 yılında Hakan Eratik ile yaptı. Kızı Ada dünyaya geldi. Toplam 5 kez evlenip boşanan Yeşim Salkım'ın iki tane kızı vardır.Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin adı Sevim'dir. Erkek kardeşinin adı Serhat. Ankara Kavaklıdere'de büyüdü. Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit'da okudu. Ticaret lisesinde okudu. Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada "Fotoroman Kraliçesi" seçilmiştir. Küçük yaştan itibaren müzikle içiçe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.Yeşim Salkım, dönemin popüler barlarından Şaziye'de çıkarken, ilk gördüğünde 'Ne kadar beyefendi bir insan' diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'le birlikte olmaya başladı. İlk albüm 'Hiç Keyfim Yok', Şen'le iki yıldır birlikte olduğu 1993'de geldi. Metin Şen'le ilişki iki buçuk yıl sürdü.İlk albümünü 1993'te çıkaran sanatçı, Türk Pop Müziği alanında çalıştı. 1996 yılında Eşkıya filmi ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Yeşim Salkım'ın sinema ve oyunculuk kariyeri 2001 yılında çevirdiği "Şarkıcı" adlı filmdeki başrolüyle, Türk Sinemasının Oscar'ı sayılan Altın Portakal ödülünü kazanmasıyla zirveye ulaştı.1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu.Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu ve Cemil İpekçi gibi dünyaca ünlü Türk modacılarının bir çok defilelesinde şeref konuğu olarak podyuma çıktı. Defilelerde özel kıyafetleriı.Bir dönem skandal ve yolsuzluklarla politikaya konu olan Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi.Lösemili çocuklar ve yardıma muhtaç çocuklar yararına verdiği ücretsiz konserlerin yanısıra, uyuşturucuya karşı savaş açarak sosyal yardımlaşma konusunda öncülük etti.Evlilikleri : 5 evlilik yapmıştır.1. evliliği: Yeşim Salkım İlk evliliğini 20 yaşında iken 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım, kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı.2. evliliği: 1998 yılında Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. 2001yılında boşandılar.3. evliliği: 2003 yılında Onur Air'in sahibi Arben İçli'yle evlendi.2005 yılının ortalarında boşandı.4. evliliği: şubat 2006 yılında İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.5. evliliği: En son 2009 yılında kendinden 7 yaş küçük oyuncu Hakan Eratik'le evlendi ve 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya gelmistir.Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan kimdir? Tam adıyla Murat Hakan Uzan, 1967 Adapazarı, Sakarya'da Doğdu. Ünlü iş adamı, bir dönem Türkiye'nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden ve bir dönemin zengin kişilerinden biridir. Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerinden biri ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın kardeşidir.2003 Yılında TMSF'nin İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanların tüm malvarlığına el koymasıyla Babası Kemal Uzan'la birlikte haklarında yakalanma emri verilmiştir.Hakan Uzan, 2003 yılında malvarlıklarına el konulana kadar Star Medya Grubunun, Kral TV, Telsim, Türkiye İmar Bankası ve Adabank bunun yanında ÇEAŞ, Kepez Elektrik Dağıtım gibi kuruluşların, Babası Kemal Uzan ve Ağabeyi Cem Uzan ile birlikte patronlarından biri olarak iş yaşamına devam etmiştir.Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur.Murat Hakan Uzan adını, "Murad El Umeri" olarak değiştirmiştir. Halen yurtdışında yaşamaktadır ve nerede olduğu bilinmemektedir.