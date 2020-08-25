Hakan Ünsal ve ekibi, TPFD'yi bırakıyor

💥Hakan Ünsal başkanlığındaki Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, erken seçime giderek görevi devretme kararı aldı.



📃Yönetim Kurulu

👤Tuncay Şanlı

👤Serhat Akın

👤Nihat Kahveci

👤Tümer Metin

👤Ümit Davala

👤Ergün Penbe pic.twitter.com/oTErdOOlSl



— Sporx (@sporx) August 25, 2020

Hakan Ünsal başkanlığındaki Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, erken seçime giderek görevi devretme kararı aldı.Profesyonel Futbolcular Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"24 Ağustos 2020 tarihinde yaptığımız yönetim kurulu toplantısında, oy birliği ile seçime gitme ve görevi devretme kararı aldık.5 yıldır gönüllülük esası ile sürdürdüğümüz ve hiçbir beklenti olmadan yaptığımız görevimizi yeni sezona girerken, yeni bir heyecan, yeni bir ses, yeni bir anlayış ile girilmesinin doğru olacağını, bayrağı yeni jenerasyona devretmenin zamanının geldiğine inanıyoruz.Bilindiği üzere genel kurullar, pandemi sürecinden dolayı İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olmuştur. Bu sebeple, İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesi halinde seçimin yapılacağı tarih, yer ve saat ilan edilecektir.Alınan kararın herkese hayırlı olmasını dileriz."