Hakan'sız Inter evinde kayıp

Serie A'da Inter sahasında Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan'sız Inter evinde kayıp
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01 Nisan 2023 20:58
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Fiorentina'yı konuk oldu. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmadan Inter 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 53. dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Inter ligde üst üste 3. kez mağlup oldu ve 50 puanda kaldı. Fiorentina 40 puana yükseldi.

Inter, gelecek hafta Salernitana deplasmanına gidecek. Fiorentina sahasında Spezia'yı ağırlayacak.

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