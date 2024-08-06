Hakan Reçber, repesaj maçında yenildi ve madalya şansını yitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, repesaj maçında yenildi ve madalya şansını yitirdi.

Hakan Reçber, repesaj maçında yenildi ve madalya şansını yitirdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda repesaj müsabakaları gerçekleştirildi.

Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Brezilyalı Edival Pontes'le karşı karşıya geldi.

İlk raunt Brezilyalı sporcunun 8-7'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci raunt 3-3'lük eşitlikle sona ererken, son sayıyı alan Hakan Reçber, raundlarda durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü raundu 7-1 kazanan Edival Pontes, skoru da 2-1 yaparak galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla Hakan Reçber'in Paris 2024 macerası tamamlandı.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Cirit atmada altın madalya Arshad Nadeem'in!
Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya kazandı!
Hentbol kadınlarda finalistler belli oldu
Kadınlar uzun atlamada altın madalya Davis-Woodhall'ın
Daniele Santarelli: ''Bronzu kazanmak istiyoruz''
Erkekler 200 metrede Letsile Tebogo zirvenin sahibi
14. Gün: Paris'te altın madalya istiyoruz!
Boks 51 kiloda Hasanboy Dusmatov, altın madalya kazandı
Kadınlar yelkende Eleanor Aldridge rüzgarı: Altın madalya!
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, olimpiyat dördüncüsü
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play