Hakan Reçber repesaj maçına çıkacak

68 kiloda altın madalya şansını kaybeden milli tekvandocu Hakan Reçber, repesajdan bronz madalyaya ulaşmak istiyor.

Hakan Reçber repesaj maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 68 kiloda altın madalya şansını kaybeden milli tekvandocu Hakan Reçber, repesajdan bronz madalyaya ulaşmaya çalışacak.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazanan Hakan Reçber, TSİ 13.28'de Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşıya gelecek.

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