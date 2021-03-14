Hakan Kutlu: "VAR'da istediğimiz sonucu alamadık"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Kutlu: 'VAR'da istediğimiz sonucu alamadık'
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14 Mart 2021 19:41
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep FK'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından, müsabakanın 11'e 11 oynandığı dönemde iki takımın da net gol pozisyonları olduğunu kaydetti.

Deplasmanda olmalarına rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlar bulunduklarını aktaran Kutlu, "İlk yarıda ne yazık ki bu gol girişimlerinde fazla becerikli değildik." diye konuştu.

Kutlu, maçın ikinci yarısında kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalmalarına rağmen futbolcularının iyi bir duruş sergilediğini vurgulayarak, "Sahada 10 kişi kaldıktan sonra rakibe çok az pozisyon verdik. Maçın ilk yarısında yediğimiz golde aleyhimize verilen elle oynamanın çok daha net olanı, ikinci yarıda bu kez lehimize gerçekleşti ancak bir karar çıkmadı. Tabii maçın hakemi o atmosferde göremeyebilir ama ne yazık ki VAR'dan da istediğimiz sonucu alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun anlamında gerileme yaşanmadığını aktaran Kutlu, "İstediğimizi sahaya yansıttık. Pozisyona girdik ama golle sonuçlandıramadık. Önümüzdeki maç bizim için hayati önem taşıyor. Milli maç arasına galibiyetiyle girdiğimizde, Denizlispor'un ligde yoluna devam edeceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



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