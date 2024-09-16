Hakan Kutlu: 'Sadece skor olarak yenildik'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının geneline bakıldığında iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Futbolun gerekliliklerini yerine getiren, pozisyon vermeyen, önde daha çok bulunan, topa daha çok sahip olan, ön alan baskılarını iyi yapan takım bizdik. Şansız bir gol yedik. Oyunun ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerden istediğimiz reaksiyonu alamadık. Yeni transferlerimiz var. Geçiş süreçleri sancılı oluyor. 2,5 yıldır transfer yasağımız vardı. Yeni oyuncuları kadromuza kattık. İyi ve kaliteli oyuncular. Maçlarda göstermiş oldukları performanstan memnunum. Bugün sadece yenildik ancak futbol olarak bence iyi şeyler ortaya koyduk. Önümüzdeki maçı kazanıp seri galibiyetler alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten iyi bir takım olduk. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum."





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