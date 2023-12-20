Hakan Kutlu: 'Oyuncularım zor maçları seviyor'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının özellikle ikinci yarı iyi oynadığını, kaybedilen 2 puanı gelecek hafta telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantöısında, son dönemdeki hakem olaylarına dikkati çekip, bugün hakemin iyi bir maç yönettiğini belirtti.



Hakemin bir kaç hatasının dışında genel olarak iyi niyet gösterdiğini ifade eden Kutlu, "Maçın hakemini tebrik ediyorum. Özellikle çok net penaltı ve Cofie'yi ikinci sarı karttan atması gereken bir pozisyon vardı ama iyi niyet sergiledi. Bunların dışında çok iyi bir maç yönetti. VAR'dan dönmesi gereken kararlar vardı çünkü penaltıyı göremeyebilir. Biz ekranda seyretmeden penaltı olduğunu fark etmemiştik ama baktıktan sonra gördük. VAR'daki hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem sahada iyi bir duruş sergiledi. 90 dakikaya baktığımız zaman iyi bir maç yönetti diyebilirim." diye konuştu.



Kutlu, maçta 5 dakika uzatma bölümümün yeterli olmadığını, bu sürenin 10 dakikanın üzerinde olması gerektiğini ileri sürerek, şöyle devam etti:



"Rakibimize verdiğimiz tek pozisyonda gol yedik. İlk yarı bizim pozisyonlarımız vardı ama üstünlük kuramamıştık, biraz tutuktuk. Ancak rakibimize de pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise futbolcuların hepsinin alnından öpüyorum. Gerçekten bir takımın reaksiyon vermesi ancak bu kadar olabilirdi. Ben sayamadım, çok fazla kaleciyle başa başken atamadığımız pozisyon var. Bunları değerlendiremedik. Bir takıma karşı ancak bu kadar iyi oynayıp, bu kadar pozisyona girebilirlerdi. Yürekleriyle oynadılar. Üç puanı farklı bir skorla hak etmiştik. Telafi ederiz, yeter ki oyuncularım özellikle ikinci yarı sahadaki duruşlarını, mücadelelerini, inanmışlıklarını ortaya koydukları futbol anlayışını devam ettirsinler."



Takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun iki gün önce annesini kaybetmesine rağmen maça çıktığını belirten Kutlu, gelecek hafta Eyüpspor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.



Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"19 puana ulaştık ve önümüzde Eyüpspor maçı var. Orada bu maçın ikinci yarısındaki oyunu ortaya koyarsak, kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncularım böyle zor maçları seviyor. Takım kaptanımız Mustafa Yumlu iki gün önce annesini kaybetti. İnşallah mekanı cennet olur. Büyük bir fedakarlık gösterip burada ne kadar önemli bir karakter olduğunu, bu camiayı ne kadar sahiplendiğini gösterdi. Sahada müthiş mücadele verdi."





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