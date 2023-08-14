Hakan Kutlu: ''Maçı çevirip puan almak önemli''

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Giresun'da oynanan karşılaşmada Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Geriye düştüğümüz maçı çevirip puan almak önemli, kazanabilirdik." dedi.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda attıkları golde şanssız bir ofsaytla karşılaştıklarını söyledi.



Maçın geneline baktıklarında karşılaşmaya iyi başlamadıklarını aktaran Kutlu, ilk yarının kendileri adına iyi olmadığını belirtti.



Kutlu, oyunun son 30 dakikasında üstünlüğü ele aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Rakibimiz 50-55 dakikalık bölümde bizden daha iyi oynadı ama pozisyon üretemediler, bu bizim adımıza sevindiriciydi. Bizim de girmiş olduğumuz pozisyon yoktu ama maçın son 30 dakikasında yaptığımız değişiklikler olumlu tepki verdi, çok iyi mücadele ettik. Beraberlik kötü değil çünkü karşımızda bu ligin çok önemli bir takımı var. Ama söylediğim gibi geriye düştüğümüz maçı çevirip puan almak önemli, kazanabilirdik."







