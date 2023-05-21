Hakan Kutlu: 'Ligde kalmayı başardık'

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Dyorex Boluspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, zor bir iş başardıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir iş başardılar. Transfer yasağı var, 3 puanımız silindi. Stadımızın hasar alması nedeniyle iç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda kaldık. Maçtan maça geçerken İstanbul'da çeşitli otellerde kaldık. Son 4 ayda göçebe gibi hayat yaşadık. Konsantrasyon dağınıklığı oldu." dedi.



"Anlaştıktan sonra bazı oyuncular takımdan ayrıldı." diye konuşan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:



"Kalan oyuncular inanılmaz sahiplenme ve birliktelik gösterdi. Ligde kalmayı başardık. Son Altınordu maçında ilk 11'de 3 altyapı oyuncusu görev aldı. Son yılların en kritik maçına 3 altyapı oyuncusuyla başladık. Büyük bir hikayesi var ligde kalmanın. Başkanın büyük desteği vardı. Çok kırılma anları yaşadık. Pes edebilirdik."



