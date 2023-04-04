Hakan Kutlu: 'İyi gibi görünüyor ama mücadeleye devam'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.



Kutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın başında beşinci maçına çıktığını belirterek, "Geçen hafta Altay ile oynadığımız maça kadar ilk 3 maçta iyi bir oyun sergiledik. Geçen hafta Altay'a kaybettik. Bugün 87. dakikada yediğimiz gol sonrası 2 puan kaybettik." diye konuştu.



Bazı pozisyonlarda eksikleri olduğunu vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:



"Deplasmanda Eyüpspor'dan 1 puan almak iyi gibi görünüyor ama mücadeleye devam edip, 3 puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. Deplasmanda iyi oyun oynayarak puan çıkarmak güç bir durum. Bugün sağ açık oyuncuyu sol bek oynatmak zorunda kaldık. Maç içerisindeki değişikliklerimiz genel anlamda sakatlıklardan dolayı oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ