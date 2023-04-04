Hakan Kutlu: "İyi gibi görünüyor ama mücadeleye devam"

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'la berabere kalan Erzurum FK teknik direktörü Hakan Kutlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Kutlu: 'İyi gibi görünüyor ama mücadeleye devam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2023 02:30
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Kutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın başında beşinci maçına çıktığını belirterek, "Geçen hafta Altay ile oynadığımız maça kadar ilk 3 maçta iyi bir oyun sergiledik. Geçen hafta Altay'a kaybettik. Bugün 87. dakikada yediğimiz gol sonrası 2 puan kaybettik." diye konuştu.

Bazı pozisyonlarda eksikleri olduğunu vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"Deplasmanda Eyüpspor'dan 1 puan almak iyi gibi görünüyor ama mücadeleye devam edip, 3 puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. Deplasmanda iyi oyun oynayarak puan çıkarmak güç bir durum. Bugün sağ açık oyuncuyu sol bek oynatmak zorunda kaldık. Maç içerisindeki değişikliklerimiz genel anlamda sakatlıklardan dolayı oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery