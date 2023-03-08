Hakan Kutlu: 'İkinci yarıdaki futbol umutlandırdı'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk maç olduğuna dikkati çekerek, sergilenen performansı önemsediğini kaydetti.



Oyunu iki bölüme ayırdıklarını vurgulayan Kutlu, "İlk yarı topa sahip olamadık. Ön alanda etkili olmalıydık ama kalemizde de gol pozisyonu vermedik. Biz de gol pozisyonu üretemedik. İkinci yarı takımımız kazanma adına her şeyi yaptı. Topa sahip olduk ve 3 net gol pozisyonumuz oldu.. Sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıdaki futbol, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz bir maçta, bize çarpan topun gol olması üzüntü vericiydi." diye konuştu.



Kutlu, statlarında oluşan çatlaklar nedeniyle Rize'de maçın oynandığına işaret ederek, "Kendi evimizde, taraftarımız önünde, Erzurum'un farklı avantajlarıyla oynamak istiyorduk ama verilen karara saygı duyuyoruz. Erzurum'da maç oynanamayacak gibi görünüyor. Biz dışarıda oynayacak gibi hazırlanacağız. Başka şehirde oynasak bile üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.









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