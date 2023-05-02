Hakan Kutlu: 'Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu, şanssız bir gün yaşadıklarını ve yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Kutlu, 2 takım adına da gidip gelen bir 90 dakika olduğunu belirterek, "İlk yarıda 3 pozisyonumuz vardı, Sakaryaspor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı, golü atanın kazanacağı bir maç görüntüsü vardı. Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Kazanarak rakiplerimizle farkı 5'e çıkarmak istiyorduk. Şu anda 2 puan fark var ve Gençlerbirliği'yle önemli bir maça çıkacağız. Kalan 3 maçta galibiyetler alıp bu ligde devam edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şanssız bir gündü, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik." diye konuştu.
Kutlu, 7 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, bu karşılaşmayı kazanıp yola devam etmek istediklerini dile getirdi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Kutlu, 2 takım adına da gidip gelen bir 90 dakika olduğunu belirterek, "İlk yarıda 3 pozisyonumuz vardı, Sakaryaspor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı, golü atanın kazanacağı bir maç görüntüsü vardı. Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Kazanarak rakiplerimizle farkı 5'e çıkarmak istiyorduk. Şu anda 2 puan fark var ve Gençlerbirliği'yle önemli bir maça çıkacağız. Kalan 3 maçta galibiyetler alıp bu ligde devam edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şanssız bir gündü, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik." diye konuştu.
Kutlu, 7 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, bu karşılaşmayı kazanıp yola devam etmek istediklerini dile getirdi.
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