Hakan Kutlu: "Final maçı niteliğindeydi"

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardıdan açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Kutlu: 'Final maçı niteliğindeydi'
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12 Mart 2023 23:36
Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardıdan konuştu.

Hakan Kutlu maçın 2 takım için de final niteliğinde olduğunu belirterek, "Bugün oyuncularım başından sonuna kadar gerçekten çok iyi oynadılar. Ne gerekiyorsa yaptılar. İki takım için de final maçı niteliğindeydi. Denizlispor çok önemli bir camia, önemli bir takım. Onlar için de çok önemliydi. Ama bugün kazanan da hak eden de bana göre bizdik. Oyuncularımın, şehrin ve yönetim kurulunun bu galibiyete çok fazla ihtiyacı vardı." diye konuştu.

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