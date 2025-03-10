Hakan Kutlu: "Erzurumspor tarihinin en zorlu dönemi"

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Kutlu: 'Erzurumspor tarihinin en zorlu dönemi'
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10 Mart 2025 17:01
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın iki taraf için de zorlu geçtiğini söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 3 puanın önemini vurgulayarak "Üst düzey mücadele eden iki takımı da tebrik ediyorum. Hakemler bugün iyi maç yönetti. 3 gün önce hakem hatasıyla mağlup olmuştuk. 10 kişi kalıp akan oyunda pozisyon vermeden kaybetmiştik. Oyuncularımızın böyle reaksiyon vereceğini biliyorduk. Son haftalarda özellikle maçların başında oyun ve skor üstünlüğünü alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanssız puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Kutlu, "Bu oyuncular ve teknik ekip Erzurumspor tarihinin en zorlu dönemlerinden geçiyor. Transfer tahtası kapanıp açılıyor, kendi şehrinde oynayamıyor, taraftarımız da maçlara gelemiyor. Buna rağmen ligde 3. sıradayız." diye konuştu.

 


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