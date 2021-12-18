Hakan Kutlu'dan istifa sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu, mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kutlu, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtan mağlup ayrıldık. Çok üzgünüz. İlk yarıda iyi şeyler ortaya koyduk. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Orta hakemin 5 metreden görüp vermediği pozisyonda, yan hakem 30 metreden sarı kart ve faul verdirdi ve duran toptan gol yedik. Rakip öne geçtikten sonra skoru değiştiremedik ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de 11 puanla 20. ve son sırada yer alan lacivert-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kulüple konuşmadım. Konuşuruz. Ne gerekirse yapılır. Ligde 7. maçım ve tek galibiyetimiz var. Oyun olarak ileri gitsek de skor almakta zorlanıyoruz." cevabını verdi.





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