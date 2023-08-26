Hakan Kutlu: 'Çok fazla pozisyonu harcadık'

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında, sahasında Manisa FK'ye 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanmak istediklerini, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında oyuna girmekte sıkıntı yaşadıklarını, 15-20 dakika iyi bir görüntü veremediklerini ifade etti.



Bu sürede Manisa FK'nin kendilerinden daha üstün göründüğünü dile getiren Kutlu, "15-20 dakikadan sonra gerçekten oyuncularım sahanın tek hakimi oldular. Geriye kalan 60-65 dakikalık bölümde rakibe hiç pozisyon vermedik." dedi.



Kutlu, ikinci yarıda kanat akımından gelen tek pozisyonun Manisa FK adına golle sonuçlandığını belirterek şunları söyledi:



"Çok sayıda pozisyon girişimimiz ve pozisyonumuz vardı. Son vuruşlarda ve paslarda ve final paslarında etkili olamadık. Özellikle maçın ikinci yarısında ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptık. Mağlubiyet çok üzücü ama ortaya konulan oyun, mücadele, istek ve arzu... bu mağlubiyetten sonraki maçlarda galibiyet getireceğine inanıyorum. Kazanmak istiyorduk, mağlup olduğumuz için çok üzgünüz."



Kamp periyodunda geç toplandıklarını ve süre gerektiğini ifade eden Kutlu, milli maç arasından sonra daha da üzerine koyarak giden bir takım olacaklarını düşündüğünü dile getirdi.



Kutlu, uzun bir aradan sonra kendi taraftarları önünde oynadıklarına işaret ederek, "Taraftarımız 90 dakika ve maç bittiğinde bile takımı alkışladılar. Önemli bir destek verdiler. Kazanmak istiyorduk ama bugüne nasip değilmiş. Onlar bu desteği sürdürsünler, bu takım yener ve yenilir ama sonuna kadar formasını ıslatıp son damlasına kadar mücadele eder. Onların da desteği bizim isteğimizi ve arzumuzu sürdürmemizde çok önemli." dedi.



