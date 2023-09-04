Hakan Kutlu: ''Çok fazla gol pozisyonu yakaladık''

Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu, 0-0 sona eren Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Hakan Kutlu, milli maç arasını iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.



"Bugün ilk yarıda istediklerini yapan takım görüntüsündeydik. Çok fazla gol pozisyonu girişimiz vardı." diyen Kutlu, son paslarda bu pozisyonlarda etkili olamadıklarını anlattı.



Son 30 dakikada gömülmek zorunda kaldıklarını aktaran Kutlu, şöyle devam etti:



"Rakibimiz gerçekten son 30 dakika bizim yarı sahamızda gözüktü. Biz çıkış aradık, bunlarda da çok başarılı olamadık. Ama şöyle bir şey var. Oynadığımız dört maçın takımlarına bakıyorum. Bandırma, Bodrum, Manisa ve bugünkü Urfaspor dördü de ilk altının içindeki takımlar. Yani zor bir fikstür ile başladık. Geçen haftaki maçı biz çok üstün oynamıştık kendi sahamızda, Erzurum'da oynadığımız maç talihsiz bir kayıptı bizim adımıza. Bu zorlu periyottan geçmiş haftadaki iyi oyunu da tabii ekliyorum üzerine. 3 puan tabii daha fazlası da daha kötü gözükmüyor. Milli maç arası bize biraz daha iyi gelecektir. Çünkü aramıza geç katılan oyuncularımız oldu. Onlarla da daha çok çalışma fırsatını bulacağız."



Kutlu, son 30 dakikanın istedikleri bir oyun olmadığını dile getirerek, "Ama futbolda böyle şeyler var. Bazen koruma duyguları ön plana çıkıyor. 30 dakikada bizim oyuncularımızın koruma duyguları ortaya çıktı, tebrik ediyorum. Urfa son 3 maçında iki galibiyet, bir beraberlik almış. Kendi sahasında bir maç oynamış bir takım. Başarılı bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Önemli bir puan benim için" diye konuştu.



