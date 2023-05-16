Hakan Kutlu: 'Bizim için finaldi'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligde deplasmanda aldıkları Altınordu galibiyetinin ardından rakiplerinin de iyi oynadığını ama kendi oyuncularının maçı daha çok istediğini söyledi.



Çok kritik bir maçtan puan aldıklarını vurgulayan Kutlu, "Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Futbolla alakalı çok fazla detaya girmeye gerek yok. Bir final maçıydı bizim adımıza. Kazandık ama burada farklı şeyleri konuşmak istiyorum. Geçen haftaki maçtan hemen sonra nasıl yenildiğimiz ortadaydı o maçta. Belki bugünkü maçtan çok daha fazla hak ettiğimiz bir maçtı o gün. Hani bugün Altınordu'da kazanabilirdi ama geçen haftaki rakibimizi bizim karşımızda kazanma şansı yoktu. Farklı şeyler devreye girdi." değerlendirmesinde bulundu.



Kutlu, futbolcularına teşekkür ederek, 6 iç saha maçı oynamış gibi göründüklerini ve hiçbirini kendi sahalarında oynamadıklarını, buna rağmen oyuncu grubunun iyi mücadele verdiğini aktardı.



Taraftara da teşekkür eden Kutlu, ligin son maçını da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.



