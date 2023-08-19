Hakan Kutlu: ''Bir puan kötü değil''

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da iki takım oyuncularını da tebrik etti.



Oyuncuların sıcak havada üst düzey bir mücadele verdiğini belirten Kutlu, şöyle konuştu:



"Geçen sezon Bodrumspor çok başarılı bir sezon geçirdi, bu sezona başarılı girdi. İnşallah aynı şekilde devam ederler. Geçen sezon Bodrumspor Süper Lig'e çıkmış olsa, buraya Süper Lig takımlarının hiçbirini bu şartlarda getirip futbol müsabakası oynatamazlar. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Süper Lig takımlarını bu hava şartlarında bu saatte maç oynatmaları mümkün değil. Bir alt lig olunca insan ayrımı yapıyorlar. Sözlerimin Bodrumspor ile alakası yok. Burada akşam 22.00'dan önce maç oynanmaz. Bir üst ligdeki takımların hiçbirini buraya getiremezler. Bodrumspor gibi iyi bir takımla deplasmanda bu şartlarda oynadığımız maçta bir puan kötü gözükmüyor. Bizim açımızdan beraberlik kötü değil."



Erzurumspor FK gelecek hafta sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.



