Hakan Kutlu: "3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacağız"

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, yaptığı açıklamalarda transfer konusuna değindi.

Kaynak: AA
Hakan Kutlu: '3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacağız'
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31 Aralık 2019 14:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, çok transfere ihtiyaçları olmadığını, 3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacaklarını söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını topladıkları 21 puanla play-off hattına yakın bir noktada kapattıklarını belirtti. Sezonun ilk devresini hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını vurgulayan Kutlu, ikinci yarı planlamasını da sürdürdüklerini aktardı. 

Kutlu, çok transfere ihtiyaçları olmadığını ifade ederek, "3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapacağız. Eksik yerlere gereken takviyeler için hazırladığım raporu yönetim kuruluna sundum." dedi.

İkinci yarıda başarı elde etmek için çaba göstereceklerini dile getiren Kutlu, sezon sonunda Giresunspor'un hedeflediği noktaya ulaşması için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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