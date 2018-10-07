Hakan Kutlu: ''3 puan için gelmiştik ama...''

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu Osmanlıspor yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.Hakan Kutlu mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Üç haftadır kazanan bir takım vardı. Buraya da kazanmak için gelmiştik. Maçın sonunda mağlup olan takımız. Maçın geneline bakıldığında kazanamasak da en kötü bir puanla ayrılabileceğimiz bir maçtı." diye konuştu.Karşılaşmada iki takımın da pozisyona girmekte zorlandığına işaret eden Kutlu, "Durgun bir maçtı. Çıkarken kaybettiğimiz bir toptan dolayı 1-0 mağlup duruma düştük. Daha sonra oyun üstünlüğünü sağlasak da golü bulamadık. Golden sonra biraz daha girişimler yaptık ama golle sonuçlandıramadık. Pozisyonsuz bir maçtı. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz yaptık, biz kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.