Hakan Kutlu: '1 puan kötü sayılmaz'

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz." dedi.



Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Maç öncesine baktığımızda, rakibimizin çok zorlu bir ekip olduğunu biliyorduk. Hem sezon başında hem de devre arasında çok önemli ve çok sayıda transfer yaptılar. Rakibin zorluğunun yanı sıra maçtan önce 3 önemli oyuncumuz Sefa, Sylla ve Guram sakat, cezalı ya da hasta olduğu için kadroda yer alamadı. Ayrıca Furkan'ın son 5 gündür hiçbir antrenmana çıkamamış olması da bizim için dezavantajdı." diye konuştu.



Rakibin isabetli şutu olmadığına dikkati çeken Kutlu, "Bizim de çok fazla pozisyonumuz vardı diyemem, 1-2 pozisyon yakaladık. Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Boluspor maçını kazanıp, burada alamadığımız 3 puanı orada telafi etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







