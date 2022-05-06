Hakan Kurnaz'dan iki altın madalya

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan milli sporcu Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Hakan Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde etti.
Milli sporcu silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Hakan Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde etti.
Milli sporcu silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.
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