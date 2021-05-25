Hakan Keleş: "Transfer listemiz hazır gibi"

Giresunspor'un tecrübeli teknik direktörü Hakan Keleş, yerli ve yabancı transfer listesini büyük oranda oluşturdu.

Abone Ol
Hakan Keleş: 'Transfer listemiz hazır gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2021 13:39
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ile hemen her gün istişare yaptığı öğrenilen Keleş'in listesinin büyük oranda hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Transfer piyasasındaki yükseklik nedeniyle şuan hiçbir oyuncunun adını sızdırmayan Giresunspor, transfere de önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.

Keleş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İç transferde plan programımız belli ve görüşmeler yapılıyor. Dış transferde oyuncu izlemeye başladım. Bir liste çıkaracağız. Kesin anlaşılan bir oyuncu henüz yok. Fiyatlar da bu dönemde yüksek. Süper Lig'den oyuncular da listemizde yer alıyor. 3-4 yerli transfer yapmak istiyoruz. Bu ligi bilen yabancılar da olacak" ifadelerini kullandı. [Giresun Gazetesi]


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.