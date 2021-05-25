Hakan Keleş: 'Transfer listemiz hazır gibi'

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ile hemen her gün istişare yaptığı öğrenilen Keleş'in listesinin büyük oranda hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.



Transfer piyasasındaki yükseklik nedeniyle şuan hiçbir oyuncunun adını sızdırmayan Giresunspor, transfere de önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.



Keleş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İç transferde plan programımız belli ve görüşmeler yapılıyor. Dış transferde oyuncu izlemeye başladım. Bir liste çıkaracağız. Kesin anlaşılan bir oyuncu henüz yok. Fiyatlar da bu dönemde yüksek. Süper Lig'den oyuncular da listemizde yer alıyor. 3-4 yerli transfer yapmak istiyoruz. Bu ligi bilen yabancılar da olacak" ifadelerini kullandı. [Giresun Gazetesi]



