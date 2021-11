Hakan Keleş: 'Oyuncularıma güvenim sonsuz'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, oyuncularına güvendiğini, Sivas'tan güzel bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu vurguladı.



Geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Keleş, şunları kaydetti:



"Antalyaspor maçındaki puan kayıplarımızı Sivas'ta telafi edebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her maçın kendi içinde bir hikayesi var. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip, başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Giresunspor olarak kendimize yakışır şekilde oynayıp, Sivas'tan iyi bir sonuçla dönmeyi amaçlıyoruz."



Keleş, taraftarın desteğini her zaman hissettiklerini de değinerek, "Taraftarımız her zaman olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı. Tesis çıkışından stadyuma kadar inanılmaz bir coşku vardı. Maçta tribünleri doldurarak bize destek vermeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





