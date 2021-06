Hakan Keleş: 'Önceliğimiz Süper Lig'de kalmak'

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, önceliklerinin yükseldikleri Süper Lig'de tutunmak olduğunu belirtti.



Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni sezon hazırlıklarını titizlikle yürüttüklerini aktardı.



Güçlü bir kadro kurabilmek için yoğun bir şekilde çalışma yaptıklarına dikkati çeken Keleş, "Başkanımız ile birlikte hemen her gün irtibat halindeyiz ve iyi bir koordinasyonda çalışıyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Keleş, iç transferde görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:



"Burada uygulayacağımız plan ve programımız belli. Dış transferlerle ilgili de takibimizde olan oyuncular var. Burada da bir liste oluşturacağım. Süper Lig'den de 3-4 yerli oyuncu transfer etmek istiyoruz. Şu an için kesin olarak anlaştık diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok. Her türlü seçeneği titizlikle yürütüyoruz."



GZT Giresunspor'un 44 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldiğine işaret eden Keleş, "Önceliğimiz Süper Lig'de kalmak. Sezon içerisinde güçlü, ne istediğini bilen, kararlı ve hırslı bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.