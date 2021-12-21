Hakan Keleş: 'Okan Kocuk için G.Saray'dan gelen bir şey yok'

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keleş, "Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü de bulduk, dengeyi de sağladık. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Başakşehir kadro derinliği ve kalitesi açısından bizden daha iyi bir takım. İyi de oynadılar. Önümüzde Hatay maçı var, ona hazırlanacağız. Kazandığımız topları iyi değerlendiremediğimiz için sıkıntılar çektik, Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hakan Keleş, ikinci yarıda daha fazla kendi yarı sahalarında kalmalarıyla ilgili olarak ise "Başakşehir pas oyununu iyi oynuyor, önde de bastık çok fazla etkili olamadık, iyi çıktılar. Kazandığımız topları iyi değerlendiremeyince baskı yedik. Oyuncu değişikliğiyle ilgili kadro derinliğimizden bahsettik. Devre arasında bu konuda çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.



Keleş, "Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyor. Bu konuda son durum nedir?" sorusuna ise, "Ben de duyuyorum ama bize gelmiş bir şey yok. Bizim oyuncumuz şu an öyle de kalmasını isterim. Giderse de her türlü hazırlığımızı yaparız. Tabii ki oyuncu gidince oyuncu alırız." yanıtını verdi.





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