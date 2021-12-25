Hakan Keleş: 'Mağlup olduk ama...'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, mağlup olmalarına rağmen oyunun kendisini memnun ettiğini söyledi.



Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, net pozisyonlar yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini belirtti.



Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Keleş, "Kazanıp puan olarak rahatlamak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Net pozisyonlarımız var. İyi oyun var ama yine topu kalenin içerisine atamadık. Biraz gol bölgesinde sıkıntılarımız var. O, bugün de kendisini gösterdi." diye konuştu.



Keleş, maça sonradan giren oyunculardan da fazla verim alamadıklarına işaret ederek, "Bu takım böyle oynadığı sürece, gerekli takviyeleri de yaptığımızda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Üzgünüz, berabere bitse üzgün olacağımız bir maçtı. Mağlup olduk ama oyun beni memnun etti." ifadelerini kullandı.



Hakan Keleş, 30 kez ceza sahasına girdiklerine, son vuruşlarda ise becerikli olamadıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Biraz beceriksizliğimiz vardı. İnşallah bunu devre arasında çözeceğiz diye düşünüyorum. Çözdüğümüz zaman da çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bugün topu biz içeri atsaydık çok daha farklı bir maç olabilirdi. Hakem bugün biraz daha oyunu oynatabilirdi diye düşünüyorum. Golü yedikten sonra bile oyun çok durdu. Hatta 7 dakika uzatma verdi. O bölümde daha fazla oyunu oynatma odaklı olabilirdi. Çünkü tempomuz artıyordu ama kesildi."



Ligin ilk yarısını hedefledikleri 20 puan üzerinde tamamladıklarını belirten Keleş, geçen sezon 40 puan üstü alan takımların ligde kaldığını anımsattı.



Keleş, bu sezon ise barajın 39-40 gibi olacağının göründüğünü ifade ederek, "Bilmiyoruz, bakacağız duruma göre. Hedeflediğimiz puan tabii ki 20'nin üzeriydi. Bugün 25 yapabilirdik. Kaybettiğimiz puanlar var. Bu takım iyi oynuyor, iyi takviyeler yapacağız." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO