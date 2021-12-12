Hakan Keleş: "Kazanmak için elimizden geleni yaptık"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a uzatma dakikalarında yedikleri golle 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Kazanmak için elimizden geleni yaptık'
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12 Aralık 2021 16:52
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a uzatma dakikalarında yedikleri golle 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçta öne geçebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öne geçseydik daha farklı olabilirdi ama bu saha ve bu zemine rağmen iyi oynadık. Zemin biraz etkiledi oyunumuzu ama oyuncularım müthiş mücadele gösterdi, maçı çok istediler. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama son dakikalarda yediğimiz gol buradan mağlup ayrılmamızı gerektirdi."


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