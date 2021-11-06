Hakan Keleş: "Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Hedefimiz ligde kalıcı olmak'
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06 Kasım 2021 19:43
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan GZT Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Sivas'a kazanmaya geldiklerini söyledi.

Keleş, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Geçen hafta kendi sahalarında Antalyaspor'a 2-1 yenildiklerini ifade eden Hakan Keleş şunları kaydetti:

"Burada kazanmak istiyorduk. Kazanmak adına iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlarımız da var. Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Geçen haftayı iyi oyun olarak telafi ettik ama puan olarak telafi edemedik. Yeni kurulan bir takımız ama birçok şeyi aştık. Üçüncü bölgede biraz sorunlarımız var, onu da çözünce daha iyi olacağına inanıyorum. Yine bir milli maç arasına girdik. Milli takımlara iki tane oyuncumuz gittiği için arada iyi çalışma fırsatı buluyoruz. Yeni bir takım olduğumuz için aralar bize iyi geliyor. Hedefimiz bu ligde kalıcı olabilmek. Bizim tek amacımız bu, onun da zorlukları var. Bu ligde alınan her puan önemli bunun değerini bilmemiz gerekiyor."


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