Hakan Keleş: 'Giresunspor şampiyon olacak'

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Süper Lig hedeflerine çok yaklaştıklarını, bunu hep birlikte başaracaklarını belirtti.



Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son haftalarda çok önemli galibiyetler aldıklarını vurguladı.



Ligin 30. haftasında karşılaştıkları Ankara Keçiörengücü maçını iyi bir oyunla kazandıklarını vurgulayan Keleş, "Beni memnun eden müthiş bir oyun sergilememiz oldu. Çocukların istek ve arzuları muhteşemdi. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hakan Keleş, 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanmaları halinde birçok şeyi bitirmiş olacaklarına işaret ederek, şunları aktardı:



"Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Sezon başından bu yana olduğu gibi biz maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Şu an için tüm hazırlığımız Adana Demirspor maçına yönelik, başka bir şey düşünmüyoruz. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. İnşallah onu da almayı başaracağız. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz bir gerçek var, o da bu şehrin 44 yıllık hasretine son vermek. Biz bu yolda çok mesafe kat ettik."



TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselmeye yetecek puanın geçen sezona göre arttığına dikkati çeken Keleş, "Yarış geçen yıla göre altı, yedi puan üzerinde gidiyor. Şu an 70 puan yetecek gibi görünüyor ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. İnanıyorum ki bu yolun sonunda da hedefe ulaşan taraf biz olacağız. Buna olan inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.