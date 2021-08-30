Hakan Keleş: "Giresunspor iyi yolda"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Abone Ol
Hakan Keleş: 'Giresunspor iyi yolda'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2021 00:32
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve takımı değerlendiren Hakan Keleş "Yeni oyuncularımız var, pek fazla çalışma imkanı bulamadık. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Galatasaray ve Trabzonspor ile üst üste oynamak da bizi zorladı. İyi yoldayız, öyle düşünüyorum. 10 numara ve kanat oyuncusu alacağız." dedi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.