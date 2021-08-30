Hakan Keleş: 'Giresunspor iyi yolda'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi ve takımı değerlendiren Hakan Keleş "Yeni oyuncularımız var, pek fazla çalışma imkanı bulamadık. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Galatasaray ve Trabzonspor ile üst üste oynamak da bizi zorladı. İyi yoldayız, öyle düşünüyorum. 10 numara ve kanat oyuncusu alacağız." dedi.



