Hakan Keleş: 'Galibiyetle biraz nefes aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, elde ettikleri sonuçla ligde biraz nefes aldıklarını söyledi.



Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmayı çok istediklerini ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Kazanma isteklerini sahaya yansıttıklarına dikkati çeken Keleş, "Başından sonuna kadar üstün oynadık. Son dakikalarda biraz baskı yedik. Seyircimizin önünde kazanmak güzel. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Sahada söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdiler. Bizim adımıza gelecek açısından bir umut ışığı oldu. Haftalardır iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırdık." değerlendirmesinde bulundu.



Keleş, zor haftaların başladığını, adeta 6 puanlık maçlar oynadıklarını ifade ederek, "Rakiplerimizle oynuyoruz. 6 puanlık maçlar bunlar. Önümüzde yine önemli bir Çaykur Rizespor maçı var. Onu da kazanmak istiyoruz ki bir an önce rahatlayalım." diye konuştu.



Göztepe galibiyetiyle ligde biraz nefes aldıklarını dile getiren Keleş, şunları kaydetti:



"Her maç önemli. Bu mücadele, sezon sonuna kadar devam edecek. Bu kritik dönemde Göztepe ve Çaykur Rizespor maçları bizim için çok daha önemli. Şimdiki tek hedefimiz Rize. Oradan da iyi sonuçla dönersek iyi yerlere geleceğiz. Kazanamıyorsanız kaybetmemek de önemli. Göztepe maçıyla biraz nefes aldık."



Keleş, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Muhammed Gümüşkaya'nın performansına ilişkin de "Beğendiğim ve istediğim bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de son zamanlarda fazla şans bulamamıştı. Burada onu yavaş yavaş takıma adapte etmeye çalıştık. Bu maçta istediğimiz şeyleri yaptı. Takıma daha da iyi katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.





